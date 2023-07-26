独創的 美品Kaepaベロアジャージ上下セットLメンズPURPLE送料無料 パーカー

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値下げ、取り置きはできません。完売済みの貴重な商品ケイパKaepaジャージ上下セットベロアパーカーベロアパンツPURPLEセットアップでも単品でも幅広く活躍します。レディースの方がオーバーサイズで着てもおしゃれです。送料込みブランド/ケイパKaepaサイズ/メンズL上下パーカー着丈/約68cm身幅/約55cm肩幅/約42cm袖丈/約65cmパンツウエスト/約70cm(調節可能)股上/約32cm 股下/約72cm裾幅/約22cm(調節不可)色/紫パープルジャージ生地/ベロアタグなしのため神経質な方はご遠慮ください。

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