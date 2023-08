正式的 エアジョーダン11 ナイキ レトロ 30.5cm 2018 コンコルド スニーカー

Jordan11 Retro Concord (2018)

エアジョーダン11 コンコルド

型番: 378037-100

#NIKE

#AirJordan

#Jordan11RetroConcord_2018_

US12.5/30.5cm

2018年国内正規品、黒タグ、ボックス付です。

屋外で3回ほど着用しました。

大きな傷や汚れは無く、アウトソールの変色は気にならない程度かと思います。

あくまで中古品である事をご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 30.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

