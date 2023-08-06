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正式的 エアジョーダン11 ナイキ レトロ 30.5cm 2018 コンコルド スニーカー

商品の説明

Jordan11 Retro Concord (2018)
ジャパニーズマゲニーズ vans 最終値下げ

NIKE dunk ナイキ ダンク
エアジョーダン11 コンコルド
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型番: 378037-100
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2018年国内正規品、黒タグ、ボックス付です。
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屋外で3回ほど着用しました。
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大きな傷や汚れは無く、アウトソールの変色は気にならない程度かと思います。
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あくまで中古品である事をご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願いします。

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商品の情報

商品のサイズ30.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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Jordan11 Retro Concord (2018)エアジョーダン11 コンコルド型番: 378037-100#NIKE#AirJordan#Jordan11RetroConcord_2018_US12.5/30.5cm2018年国内正規品、黒タグ、ボックス付です。屋外で3回ほど着用しました。大きな傷や汚れは無く、アウトソールの変色は気にならない程度かと思います。あくまで中古品である事をご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願いします。

商品の情報

商品のサイズ30.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

正式的 エアジョーダン11 ナイキ レトロ 30.5cm 2018 コンコルド スニーカー

42分钟前

正式的 エアジョーダン11 ナイキ レトロ 30.5cm 2018 コンコルド スニーカー

¥28,000 ¥15,680

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