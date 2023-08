【国内在庫】 マイルスデイビス「マイルストーンズ」オリジナル盤　レア！JAZZ 洋楽

miles davis「milestones……」JAZZの名盤です。

DG両面、ロクカメのオリジナル盤です。

side.1

dr.jekyll

sid's ahead

two bass hit

side.2

milestones

billy boy

straight, no chaser

参加メンバー

キャノンボール・アダレイ

ジョン・コルトレーン

レッド・ガーランド

ポール・チェンバース

フィリー・ジョー・ジョーンズ

レコード盤に致命的なキズ、針とびはありませんが、チリパチノイズが少しあります。ジャケットの折れ、底抜け無し。スレがありますが写真でご確認ください。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。

出品レコード盤、2枚まとめて購入希望の方には、1,000円お引きします。購入前にメッセージくださいませ。

マイルスデイビス「マイルストーンズ」オリジナル盤 レア!JAZZ

ジャズレコードを多数出品しています。

ご覧くださいませ♪

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

