2023年5月展示品購入。

傷等なく、綺麗です。

SDカードもおつけして発送致します。

完璧を求める方はご遠慮ください。

デジタルビデオカメラ HC-W590MS-T (ブラウン)

ブランド:Panasonic

液晶モニターサイズ:3.0 インチ

撮像素子サイズ:1/5.8型

記録画素数(動画):フルハイビジョン(1920×1080) ハイビジョン(1280x720)

記録画素数(静止画最大):167.0 万画素

光学ズーム:50.0 倍

デジタルズーム:150.0 倍

ネットワーク:Wi-Fi

最低被写体照度:1.0 ルクス

撮影機能:夜間撮影 静止画

対応フレームレート(1080p):60.0 fps

対応フレームレート(720p):30.0 fps

本体総質量(g):309.0 g

対応メディア:SDカード SDHCカード SDXCカード

手ブレ補正:光学式

フォーカス:AF自動追尾

色:ブラウン系

HC-W590MS-T

#パナソニック

#Panasonic

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

2023年5月展示品購入。傷等なく、綺麗です。SDカードもおつけして発送致します。完璧を求める方はご遠慮ください。----デジタルビデオカメラ HC-W590MS-T (ブラウン)ブランド:Panasonic液晶モニターサイズ:3.0 インチ撮像素子サイズ:1/5.8型記録画素数(動画):フルハイビジョン(1920×1080) ハイビジョン(1280x720)記録画素数(静止画最大):167.0 万画素光学ズーム:50.0 倍デジタルズーム:150.0 倍ネットワーク:Wi-Fi最低被写体照度:1.0 ルクス撮影機能:夜間撮影 静止画対応フレームレート(1080p):60.0 fps対応フレームレート(720p):30.0 fps本体総質量(g):309.0 g対応メディア:SDカード SDHCカード SDXCカード手ブレ補正:光学式フォーカス:AF自動追尾色:ブラウン系HC-W590MS-T#パナソニック#Panasonic

