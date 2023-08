ご覧いただきありがとうございます(^^)

商品名

カラー

IMEI

ネットワーク利用制限 〇

水没 なし

Android ver 9

〜状態について〜

本体のみの出品です。

初期化済 / 動作確認済 / 充電ランプ点灯確認済

充電器なし / ペット臭・タバコ臭なし

本体:目立つ傷なし

画面:やや傷あり、画面に縦線あり、稀にゴーストタッチあり

個人的な意見ですので、詳細は画像でお願いします(^^)

梱包は耐水クッション封筒です!

プロフィールを必ずお読みください!!数ある中からご覧いただきありがとうございます(^^)

★送料無料

★即購入大歓迎

★写真撮影時に動作確認済

★中古品なので写真で傷汚れ等確認を

お願いします。

★発送前に可能な限り除菌致します

★必要ならば商品の

写真を追加致しますのでお申し付けください。

・値下げは基本受けません。

・質問にはできる限り応えますが、実機での確認はしてませんので、ご理解ください!

・SIMカードのサイズや機種の仕様・機能は、ご自身でご確認の上、ご購入下さい。

・購入いただいた方はプロフィールの内容をご理解いただいているものとみなします。

ご自宅のWiFiに簡単接続検索等すぐに使用できます。

sim使用できます。type

検索用

MVNO 格安SIM IIJmio(みおふぉん) OCN モバイル ONE 楽天モバイル DMM mobile(DMMモバイル) mineo(マイネオ) DTI SIM エキサイトモバイル BIGLOBE SIM(ビッグローブSIM) FREETEL(フリーテル) U-mobile(ユーモバイル) スマホ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

