【日本未発売】 NORTH (新品)THE FACE 半袖シャツ LABEL PURPLE シャツ

商品情報

SUGARHILL 23SS OMBRE PLAID OPEN COLLAR

【2022 SPRING&SUMMER COLLECTION】

nanamica 別注 正規取扱店

■商品コード〔NT3209N〕

■カラー:P(Pink)

■サイズ:M

■素材:COOLMAX(R) EcoMade Organic Cotton OX / Madras OX(64% Cotton, 36% Polyester)

■生産国:China

■定価:¥19,800

・COOLMAX(R) EcoMadeファブリックを使用したパッチワークハーフスリーブシャツ

・経糸にオーガニックコットン、緯糸にコットンとCOOLMAX(R) EcoMadeの混紡糸を使用した素材を採用

・オリジナルのマドラスチェック生地と無地のオックス生地を組み合わせてデザイン

・太番手の糸を使用したチェーンステッチ縫製によるパッカリングがポイント

・胸ポケットにロゴ刺繍

・着脱がスムーズなロゴドットボタン仕様

・腕のスムーズな動きを意識したピボットスリーブ設計

・肩幅と身幅に程よくゆとりのあるフィット

サイズS サイズM サイズL サイズXL

身丈 78cm 80cm 82cm 84cm

身幅 60.5cm 63cm 65.5cm 68cm

肩幅 50cm 52cm 54cm 56cm

袖丈 26cm 28cm 30cm 32cm

#ノースフェイス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 新品、未使用

