お歳暮 Kikwear 90’s rave pants skateboard club ワークパンツ/カーゴパンツ

1990年代のアメリカL.A.で購入した Kikwearになります。大変レアだと思います。好きな方にはたまらないかと。

90’s Kikwear rave club skateboard pants

即購入お待ちしています。

ビニール部分やゴム部分も破れ等なく美品だと思います。

未着用の未使用品ですが、一度クリーニングしています。

カーキ色、サイズは30です。なにぶん年代ものですので、写真のように、小さな変色部分が見られます。素人保管です。ヴィンテージですので独特の汚れやにおいが気になる方は購入をお控えください。古着としてお楽しみ頂ける方にご購入して頂きたいと思います。

写真の状態をみて、古着としてのコンディションを納得のうえNC・NRでのご購入お願いいたします。

★平置き、素人計りのため、誤差はご容赦ください★

ウエスト38cm

股上29cm

股下75cm

わたり幅31cmになりますが、

そのまますそ下まで、ストンと太いです。極太です。

値引きなしの送料込みで、よろしくお願いいたします。

#Kikwear

#スケボー

#スケートボード

#平野歩夢

#シュプリーム

#スノボー

#スノーボード

#アメカジ

#ファットパンツ

#カーゴパンツ

#テック系

#テクノ

#クラブ

#極太

#レイヴ

#RAVE

#古着

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#B-BOY

#B系

#ストリート

#だぼだぼ

#ゆるだぼ

#90s

#80s

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

