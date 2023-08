┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

★★即購入OK★★

#ぱんにゃ←商品一覧です

PATRIK COX(Selery)

◆ジャケット◆

サイズ:9号

着丈 : cm

身幅 : cm

肩幅 : cm

袖丈 : cm

*画像10枚目をご参照下さい。

品番·····S-24751

カラー·····ブラックネイビー

柄・デザイン‥・・・ヴィンテージストライプ、ノーカラー、きざみ襟

素材········ポリエステル61%

毛39%

*季節感‥‥春、秋、冬

*生地厚‥・・・薄め

ストレッチ

制電・ストレッチ裏地使用

帯電防止裏地使用

スタイルアップシルエット

内ポケット

リッチポケット

モード感あふれるシンプルモダン、ノーカラージャケット。

味わい深いブラックネイビーに濃厚な緑ストライプ。

深めV開きのすっきり潔いデザインでハンサムにドレスアップ。

ブリティシュが薫る大人の遊び心を表現しました。

参考価格:21,807円(税込)

どなたか使って頂ける方に♡

◆新品未使用ですが、自宅保管品ということをご理解頂いた上でご購入下さい。

◆神経質な方はご購入をお控え下さい。

◆コンパクトに畳んでの発送となります。

◆2枚目以外は参考画像を使用。

◆細かいデザインなどは画像でご確認下さい。

#オフィスウェア

#事務服

#制服

#ノーカラージャケット

#ジャケット

#セロリー

#Selery

#PATRIK_COX

#パトリックコックス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パトリックコックス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パトリックコックス 商品の状態 新品、未使用

