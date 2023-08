カラー···ブラック

カリマーsf プレデター45

シーン/種類···タウンユース(普段使い)

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

メンズ

ゴールド刺繍

古着屋SARANです。

この度はご覧いただきありがとうございます

状態は使用感はありますが目立つ汚れ、ホツレ、毛玉等もなく中古としては良好な品になります

色合いはブラック

一枚目の写真が一番近しい色になります。

素材

コーデュラナイロン

平置き実寸サイズ

縦 42cm

横 30cm

マチ 14cm

こちらのタグから古着屋SARAN出品中のメンズ商品を確認出来ます^ ^ まとめ買いですと送料分は値下げ致します。『まとめ買い』でコメントください^ ^

#大人のコーディネート

コンパクトにして配送させていただく為、たたみジワ等はご了承下さい。

発送方法はヤマト運輸と郵便局を商品によって併用しております。ご指定がありましたら商品購入前にお知らせください^ ^

全ての画像と商品説明をしっかりと確認の上 ご購入下さい。 写真の性質上実際の色の印象と異なることがあります。なるべく実物の商品と近い色では撮影しておりますが、気になる方は事前にお問い合わせくださいm(_ _)m なるべく一枚目の写真が実物に近い色合いになっております

匂いについてですが当方かなり鈍感です。管理場所はもちろん禁煙、ペット等もいません。出品前にはクリーニングメンテナンスをしてから出品してはおりますがなにぶん中古品(古着)を扱うため取れない匂いも出てきます。 ですので匂いに敏感な方は事前にお問い合わせください。

印象や状態の感じ方には個人差がありますので、了承の上でのご購入をお願いします。

その他記載されていないことや気になる点は、お気軽に質問して下さいね。

商品到着後、記載のなかったキズや汚れ等があった場合には返品 返金に応じます(^^)

安心してお買い求め下さいませ(^^)

55313062

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

