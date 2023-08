※即購入OKです。

パラグラフのパーカー

○アイテム

○サイズ

※即購入OKです。★フォロー割このアカウントをフォローしたら・〜4999円:200円引き・〜9999円:300円引き・10000~:400円引きご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。<おまとめ買い割り>フォロワー様で2点以上のまとめ買いで500円引<リピーター割引>フォロワー様で、リピーターの方は200円引※全ての割引が併用可能です※商品購入前にコメント欄に『〇〇割希望』とコメントをください。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承ください。○アイテムcarhartt カーハート パーカー フーディ 刺繍ロゴ 企業ロゴ ワンポイントロゴ メキシコ製○サイズサイズ(相当)M肩幅53cm身幅60cm袖丈61cm着丈68cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはありません。○カラーブラック・黒○素材コットン80%ポリエステル20%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

