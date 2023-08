GIANNI VERSACE ヴェルサーチ

ヴィンテージサングラスです

25〜6年前に、ロンドンのハロッズで購入しました

当時、日本円で10万前後したと思いますが、金額はうろ覚えです

べっ甲柄です

ユニセックスですが、どちらかといえば女性向きだと思います

2〜3回ぐらい使用し保管していました

ブランド、GIANNI VERSACE

MADE IN ITALY

べっ甲柄

ケースつき

歪みは見当たりません

目立つキズ破損はありません

磨いていませんので、アクセサリー用のクロスなど使うと、さらに綺麗になるかもしれません

素人検品のため見落としがあるかもしれません

あくまでも中古品、個人購入保管です

見落としも含めご納得できる方のみお願いします

ケースもシワや小さいキズなどありますが

匂いや破れなどありません

ケースのメデューサと端にある金属部分に多少のくすみはあります

ヴィンテージ

Versace

ヴェルサーチ

ヴェルサーチェ

アンティーク

GIANNI VERSACE

ビンテージ

サングラス

商品の情報 ブランド ジャンニヴェルサーチェ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GIANNI VERSACE ヴェルサーチヴィンテージサングラスです25〜6年前に、ロンドンのハロッズで購入しました当時、日本円で10万前後したと思いますが、金額はうろ覚えですべっ甲柄ですユニセックスですが、どちらかといえば女性向きだと思います2〜3回ぐらい使用し保管していましたブランド、GIANNI VERSACEMADE IN ITALYべっ甲柄ケースつき歪みは見当たりません目立つキズ破損はありません磨いていませんので、アクセサリー用のクロスなど使うと、さらに綺麗になるかもしれません素人検品のため見落としがあるかもしれませんあくまでも中古品、個人購入保管です見落としも含めご納得できる方のみお願いしますケースもシワや小さいキズなどありますが匂いや破れなどありませんケースのメデューサと端にある金属部分に多少のくすみはありますヴィンテージ VersaceヴェルサーチヴェルサーチェアンティークGIANNI VERSACEビンテージサングラス

