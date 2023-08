【冬バーゲン★】 【激レア】Old Gap ビッグプリント スウェットトレーナー紫オールドギャップ スウェット

閲覧ありがとうございます。

.

.

.

ブランド/oldgap オールドギャップ

スウェット XL ブラック グレー 新品



サイズ/L 着丈は短めのデザインです。

採寸/着丈58cm,身幅54cm,肩幅-cm,袖丈-cm

裄丈(首裏中心から袖先)77cm

*素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。

カラー/紫パープル

-------------商品説明-------------

90年代前半辺りのOld Gapのビッグプリントスウェットトレーナーのご紹介です。

やや肉厚な裏起毛生地で、着丈短め、身幅ゆとりあるメンズLサイズです。

レトロな旧書体のビッグプリントが主張する可愛いデザイン。

パープルカラーもポイント高いです。

他にもイケてるスウェット多数ご紹介しています。

#digdugスウェットフォロー割引

Dig-Dug全商品

#UsedselectDigDug

----------------------------------

素材/綿100%

原産国/韓国製

状態/プリント部小さな汚れがありますが、全体的には特筆すべき傷、汚れはありません。

古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。

.

.

.

*商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。

*タバコ吸いません、ペット飼っておりません

.

.

.

B-13

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ギャップ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ギャップ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

