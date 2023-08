♪1980年代のスウェーデンのNOISED-BEATHARDCORE PUNKバンド"CRUDE SS"の1990年代前半頃に名古屋の輸入レコード店にて購入した貴重なシングルステッチのTシャツの古着です。

当時、5〜6回程度着用&洗濯して保管しておりました。

シングルステッチで貴重です。

興味のある方、この機会にご検討下さい。

フロントプリントのみです。

一通りチェックしました。

使用感は多少ありますが、目立ったダメージはないです。

プリントの状態は割れが少々あります。

全体の程度は、当時の古着としては「古いわりには比較的きれい」だと判断しております。

保管ジワ・保管臭はあります。(洗濯で消えると思います。)

ベースはFRUIT OF THE LOOM製、カラーは黒

Tシャツとしては普通程度の生地

表示サイズはM

平置き状態での実測は肩幅43cm、身幅49cm、着丈67cm、袖丈19cm。

肩幅は縫い目~縫い目の直線長さ、身幅は脇の下~脇の下の直線長さ、着丈は背中中央襟下~下までの直線長さ、袖丈は肩部分の縫い目から袖の先端までをはかりました。多少の誤差はお許しください。

★個人保管品の古着にご理解ある方よろしくお願い致します★

★関連キーワード★

ハードコアパンクロック

Crust coreクラストコア

punk rock

D-beat

The Varukersザヴァルカーズ

GBH

ディスチャージ

カオスUK

モヒカン

ジャパコア

鋲ジャン

666 SIX SIX SIXシックスシックスシックス トリプルシックス

PEEL&LIFTピールアンドリフト

FUUDOBRAINフウドブレイン

Jimsinn ジムズイン

A STORE ROBOTアストアロボット

GAUZEガーゼ

G.I.S.M.ギズム

奇形児

コンチネンタルキッズ

SLANGスラング

Lip Cream

ZOUO憎悪ゾウオ

MOBS

OUTO

MASAMI

GHOULグール

鉄アレイ

DISCLOSE

DEATH SIDEデスサイド

EXTINCT GOVERNMENT

HAT TRICKERSハットトリッカーズ

WARHEADウォーヘッド

LAUGHIN' NOSEラフィンノーズ

ASSFORT

SWANKYSスワンキ-ズ

ゲンドウミサイル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フルーツオブザルーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

