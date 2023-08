ロッキー&ホッパー キャリーカート付 ピクニックバスケット デラックスセットです。

未使用のまま保管していたものになります。

未使用品ですが、最後の写真にあるタグが若干劣化しています。

キャリーカートになっているため、ハンドルを伸ばせば移動が楽に行えます。

マグカップ、スプーン、フォーク、プレート、クーラーバッグ、調味料入れのセットです。

ピクニックのお供にいかがでしょうか。

他サイト併売につき早い者勝ちです。

最近私の商品写真と商品説明がフリマアプリ以外の得体の知れないサイトで使用されている事があります。

有名どころのフリマサイト、アプリ以外では出品していませんので、ご注意ください。

【重要】カード決済以外の購入の場合、購入後お支払い予定日をお知らせください。

※商品説明の無断流用は違法行為です。おやめください。

発見次第事務局に通報します。

※注意※

商品をエアークッションに包んだ後、再生段ボールに梱包し、防水対策としてラッピングして発送します。

中古品のため、保管中についた傷などある場合があります。

完璧を求める方はショップでの購入をお勧めします。

こちらに瑕疵がない限り返品は対応できません。

ご理解いただきお買い上げください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

