※1点限りの在庫です、他サイトでも出品していますので、売れた場合はご了承ください。再出品なしです。

VANS バンズ

authentic ultra cush オーセンティック ウルトラクッシュ

USA企画

サイズ US 9 27.0cm 27cm 27.0 27

カラー WHITE BLACK ホワイト ブラック

状 態 新品未使用

購入先 KICKS/HI

ハワイホノルルにあるKICKS/HIにて自身が購入しました。自身が購入した商品なので確実に正規品です。所有しているスニーカーが多すぎるので整理の為出品いたします。画像が実物になりますので、状態を確認してください。気になるところがあれば、気軽にご質問ください。他出品物や自宅の雰囲気を見て頂ければ、わかると思いますが偽物を購入するような生活はしておりません。ありえませんが、偽物だった場合は倍にして返金対応いたします。保証いたします。クレジットカードの履歴からも、正規店購入を証明できますので、安心してご入札ください。自宅保管、素人の出品なので多少の汚れ・傷みはご了承ください。こちらに納得出来る方だけお取引をお願い致します。

アナハイム

Anaheim

authentic

オーセンティック

VANSVAULT

VAULT

バンズボルト

ボルト

oldskool

オールドスクール

ヴァンズ

靴

くつ

スニーカー

ソール

スケート

スケートボード

スケボー

スケーター

pro

tシャツ

サンダル

エラ

ERA

コンフィクッシュ

COMFYCUSH

オールドスクール

OLD SKOOL

リッパー

スケートハイ

sk8-hi

スリッポン

SLIP ON

ボールドニー

ボールドNI

ユニオン

ファルケン

スタイル36

キャンパス

スエード

ピッグスエード

レザー

クッシュ

生産終了

US企画

USA企画

US

USA

企画

日本

日本企画

デットストック

OG

オリジナル

ファイヤー

スパイダー

レオパード

スカル

チェッカー

VAULT

ボルト

ボルトライン

ヴォルト

ビリーズ

BILLY'S

ABC

ABCマート

アナハイム

アナハイムファクトリー

ファクトリー

90s

ジャスティンビーバー

木村拓哉

キムタク

菅田将暉

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

