古典 ナイキ　エアフォースワン　AF1 スニーカー

NIKE AIR FORCE 1 '07

「美品」new balance ニューバランス M991NV 限定品

ナイキ エア フォース ワン '07

VANS Half Cab 33 Dx バンズ ハーフキャブ レオパード 新品

ホワイト/ハバネロレッド/ホワイト

エアハラチEDGE【値下げ】

A02409-101

バンズ VANS ダニエルジョンストン ハイカットスケートハイ SK8HI

AO2409-101

adidas アディダス COLORADO MADE IN JAPAN



AIR JORDAN 3 RETOR 26.5㎝ 新品

2019年5月ナイキジャパンオンラインにて購入しました。

ビリー・アイリッシュ × ナイキ エアフォース1 ロー トリプルホワイト

短時間の着用で数回履いております。

adidas samba og サンバ アディダス 23cm

全体的に使用感なく、新品の時のハリはまだあります。

NIKE AIR JORDAN 5

へたり等はございません。

Jordan 1 lost & founds

履きジワが入らないようにプロテクターの様な物を使用しておりましたのでほぼ履きジワはありません。

ナイキ NIKE ダンクロー メンズ 27センチ アイボリー

写真にて確認してください。

アディダス BW ARMY 28.5 白 ジャーマントレーナー BW SPORT

箱はないので違う箱にて発送させて頂きます。

コンセプツ × ナイキ SB ダンク ロー SP "オレンジロブスター"25㎝



Palace × Reebok Victory G Black/Yellow



スタンスミスまとめ売り6足、全て新品未使用

よろしくお願いいたします

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

