メインカラー···グリーン

NIKE/ナイキ AIR JORDAN 5 RETRO エアジョーダン5 レトロ

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

HOKA ONE ONE TOR ULTRA LOW ブラック 26cm

スニーカー型···ハイカット(High)

NIKE × PEACEMINUS ONE KWONDO1 27cm

数回しか履いてない為とても綺麗です。

Off-White×Nike AirForce 1 Mid Pine Green

汚れ等は写真で確認お願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

メインカラー···グリーン人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)数回しか履いてない為とても綺麗です。汚れ等は写真で確認お願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

プロジェクト クリフトン ホカオネオネ 27 ボンダイ アナカパりつ様専用Asics x Kiko Kostadinov GEL-Sokatナイキ ダンクロウ ミシガン新品 NIKE (ナイキ) JORDAN BRAND ジョーダン スニーカーadidas HANDOBALL SPEZIAL27cm