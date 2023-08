正規通販 インディーズソフビ マーミット クトゥルフ ソフビキット SF/ファンタジー/ホラー

マーミットから発売されたクトゥルフのソフビキットです。

未組み立て品

画像一枚目はサンプルです。

完成品はかなりレアなのでキット版いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

planetxから昔に発売されたGOSAURAのボリュームのあるソフビです。

購入後部屋に大事に飾っていました。

画像の現状品

コレクション整理のため出品いたします。

別サイトでも出品しているため売り切れの際はご了承ください。

よろしくお願いいたします。

マーミットから発売されたクトゥルフのソフビキットです。未組み立て品画像一枚目はサンプルです。完成品はかなりレアなのでキット版いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。planetxから昔に発売されたGOSAURAのボリュームのあるソフビです。購入後部屋に大事に飾っていました。画像の現状品コレクション整理のため出品いたします。別サイトでも出品しているため売り切れの際はご了承ください。よろしくお願いいたします。■関連ジャンルインディーズソフビマーミットクトゥルフクトゥルフ神話ソフビキット怪獣ソフビマーミットメディコムトイドリームロケットシカルナ工房ベアモデルmaxtoyゆたり大怪獣シリーズエクスプラスゴジラガメラ悪玉菌製造工場 墓場の画廊 head lock studio blackbooktoy black book toy リアルヘッド 真頭玩具 パンクドランカーズ PUNKDRUNKERS ピグマス Piggums frankkozik marvel okinawa swing toys かっこ笑い雑貨店 かっこわらい雑貨店 gyaromi クトゥルフオイド ギャロミ human robot パンデッド PANDEAD ヘッドロックスタジオ headlock スーパーフェスティバル デザインフェスティバル ワンダーフェスティバル スーフェス デザフェス ワンフェス peachhell ヒカリトイズ One up タケピコ ブルマァク アートジャンキー ゾルメン まんだらけ izumonster 丸八玩具 アメイジング商店街 painter net ぺインターネット ルルベルトイズ LULUBELL TOYS マルサン ヤモマーク エクスプラス マックストイ MAXTOY 暗黒エンターテイメント SOFVI SOFUVI カゲマルデザイン unboxindustries MEDICOM TOY シークレットベース シカルナ工房 リアルヘッド 真頭玩具 punk drunkers INSTINCTOY HxS H S 廣 ゴッコ堂カゲマルKAGEMARU

