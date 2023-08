オーダー生地、新柄です♪

ブックカバーのオーダー受付中です。

ご希望の生地番号とサイズをコメントお願いいたします。

一つの柄で6から10点分前後のご用意になります。

凄く好評であれば、また仕入れますが基本的に在庫が無くなり次第終了ですので気に入った柄がございましたら、お早めにどうぞ。

規格サイズ

・A6判 文庫本サイズ 105×148 700円

・ハヤカワ文庫サイズ 105×156 750円

・新書判サイズ 109×174 850円

・漫画本サイズ 113×176 850円

・B6判サイズ(単行本) 128×182 850円

・四六判サイズ(単行本) 127×188 850円

・四六判サイズ(ハードカバー)140×195 950円

・A5判サイズ 148×210 1000円

A5判サイズより大きいサイズはお受けしておりません。

A5判サイズより小さいものであれば

ご指定のサイズでも製作可能です!

特にご指定無ければゴムバンド、栞はお付けしますが

無しをご希望の方はおっしゃって下さい。

左開きも可能です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

