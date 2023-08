ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。

★商品説明★

【BRAND】KONYA コンヤ

【COLOR】ブラック 画像参照

【SIZE】M 肩幅60 脇下幅67 着丈87

【MATERIAL】ポリエステル62% レーヨン33% ポリウレタン5%

生地説明 特殊な加工糸です柔らかい素材感とマットな質感が特徴的で、裏面起毛に2WAY裏起毛を使用。

【CONDITION】新品です。保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。

【MEMO】KONYA コンヤ 2020-21AW COLLECTION[Original Scenery]KO-20AW-003 FNE Loose shirt BLACK M スタンダードルーズシャツです。 毎シーズンマイナーチェンジを施し、定番としているスタンダードルーズシャツ。

前後異なる裾バランスて比翼仕立てのクリーンな印象の中にボタンダウンと胸ポケットに配置したギボシがミニマルでモダンをプラス。ドロップした袖と身頃のワイドシルエットにて生まれるドレープ性が生まれるルーズシャツ。

細かなディテールやシルエットが綺麗です。素材並びにシルエット、デザインも洗練されたデザインですので、末永くお使い頂けます。 定価30800円 送料込み

KONYA

connection between people understanding each other

縦軸と横軸の交わる交点に存在する。

心情的な背景を軸に創り、人と人とを繋ぐルーツに。

デザイナー 紺田優太

広島ファッション専門学ファッションクリエーター学科を卒業し、その後、株式会社LAPINEに入社。MDアシスタントとデザイナーアシスタントを経験し、2009年にブランドCILANDSIAに転職し縫製などを担当。2013-14AWより自身のブランドKONYAを立ち上げる。

★ 商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

