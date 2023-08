値下げしました!!

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

値下げしました!!NiziU 二ジュー 豪華早期入会特典セット リク直筆サイン入クリアカード付き です〜NIZIU official fan club W会員 早期入会特典セット〜●直筆サイン入りクリアカード【リク】●Niziキューブをイメージしたオリジナルグッズ●ピンズ●オリジナルふせん illustration by NiziU●ビニールポーチ○会員証 →こちらのみ取り除いてあります直筆サイン入りクリアカードは、未開封です。クリアカードご案内の紙もお付けします。非売品で貴重なお品です。早期特典2020年7月15日迄に『WithU』と『WithU MOBILE』両方入会した場合の、豪華ダブル特典セットです!!以下の2点が現在はもらえません。※Niziキューブをイメージしたオリジナルグッズ※NiziUメンバーの直筆サイン入りクリアカードがランダム1名分その他⤵︎ ︎3枚目の写真 メンバーの写真がセットになったグッズ→リオちゃんとりくちゃんは取り除いてあります4枚目の写真 マコの缶バッジ9枚目の写真 LAWSONとコラボしていた時に買ったものです。NiziUを降りるため売ることを決めました。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

