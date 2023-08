she'sのアルバム、シングル、ミニアルバムなどのまとめ売りです。

アルバムは全て初回盤DVD付き

シングルも「歓びの陽」以外の4枚はDVD付き

過去3部作のミニアルバムはCDのみです。

ライブ映像盛りだくさんのため、かなりお得です!!

バラ売りは今の所考えておりません。

よろしくお願い致します。

Amulet

tragicomedy

Now&Then

Wandering

Tricolor EP

プルーストと花束

BLUE THERMAL

追い風

The Everglow

Morning Glow

歓びの陽

MONSTER DRIVE PARTY!!!

She'll be fine

WHERE IS SHE?

WHO IS SHE?

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

