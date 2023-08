90s ''MADE IN USA'' 当時の新品デッドストックキャップに、70sのBOSCHプラグワッペンを貼り付けたヴィンテージキャップシリーズ。

送料込み11300円。

フォロワー様は500円引き

販売数も一個だけ‼️

着画も載せました!

90s新品デッドストックボディ。

内タグにアメリカ国旗のタグが付き、スナップバックにも''MADE IN USA刻印''が入る、アメカジや古着好き、ビンテージ好きにはたまらないディテール。

メーカーはNEW ERAをお借りしています。

1個での出品価格となりますのでお間違え無いように。

[ボディ年代] : 90年代

[ボディカラー] : ブラック

[素材]] : コットンツイル

[サイズ] : フリーサイズ( 約55cm~約60cm スナップバックベルトで調整可能)

[クラウンの高さ] : 約13cm

[ボディ原産国] : USA

※送料込みの価格となります。

宅急便コンパクト(コンパクトに梱包しての発送となりますので、ヘッド部分は少し潰れての発送となりますが、型崩れもなく届くと思います)を基本の配送方法とします。

一切潰れる心配のない配送方法は宅急便となりますので300円アップとさせていただきますので、購入前にコメントください。

#古着 #古着屋 #BlackSmithVintage #ハーレーダビッドソン #ファイヤーパターン #HarleyDavidson #ビンテージハーレー #ヴィンテージハーレー #ナンバーワン #STP #BELL #BELLHELMETS #ベルヘルメット #buco #bates #ブコ #ベイツ #ショベルヘッド #パンヘッド #ナックルヘッド #トライアンフ #アイアンスポーツ #ハーレー #サイドバルブ #ローラーマガジン #アメリカンサンダー #トラヴィススコット #ヘルズエンジェルス #SS #81 #タトゥースタジオヤマダ #tattoostudioyamada #ヤマダレン #山田レン #オモシーチャンネル #ベースボールキャップ #トラッカーキャップ #メッシュキャップ #アメカジ #✔︎19108

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

