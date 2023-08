シャフト⭐️激レア⭐️タイトリスト フジクラ PRO73 US SPEC(S)❤️43.25インチ

❤️他にも沢山の掘り出し物がございます。

下記からも確認できます!

#ゴルフ問屋JOGS

#ゴルフ問屋JOGSグラファイトデザイン

#ゴルフ問屋JOGSシャフトS

#ゴルフ問屋JOGSタイトリストシャフト

#ゴルフ問屋JOGSタイトリスト

#ゴルフ問屋JOGSタイトリストシャフトフェアウェイウッド

⭐️❤️激レア中古シャフト❤️⭐️

❤️プロ支給品・限定品等、ゴルフショップには無いシャフトが多いです。是非他の商品もご覧くださいませ!

❤️ゴルフクラブ&シャフト同梱発送可能です。

2本目以降ご購入の場合は発送料金(1500円)を表示料金より割引致します。必ずご購入前にコメントにてご連絡下さい。注意:メルカリ登録住所のみ対応可能です。

⭐️注意⭐️

傷・塗装剥げのある中古品です。ご理解のある方のみご購入をお願い致します。

ご購入前に必ず、コメントに連絡をお願い致します。

商品の状態、在庫状況を再確認致します。

仕事で出張の時は配送が出来ない場合がございます。ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。

【商品詳細】

新品シャフト

3W用

フレックス: S

※当方出品のヘッドやシャフトはメーカー正規品ですのでご安心ください。

【スペック】

シャフト重量:77g

総重量:130.3g(グリップ、スリーブ込)

長さ:43.25インチ(TSi2装着時)

長さ:42.5インチ

(スリーブ先端からグリップエンド)

トルク:3.4

キックポイント:中調子

グリップ: ゴルフプライド

⭐️確認⭐️

スリーブ先端から、グリップエンドの長さで計測しております。0.25インチ(6.35mm)以下の誤差は全て切り下げで表示しております。必ず写真をご確認の上ご購入をお願いします。

◆値引き交渉は致しません!

◆計測は目安としてお考え下さい。

⭐️注意⭐️

トップ画像と文面の記載が間違っている場合はコメントにてお知らせください。(写真が現物となります。)

間違いのないよう努めますが、ご理解の上ご購入くださいませ。

【対応ヘッド】

タイトリスト フェアウエーウッド917 以降製品、TS2,TS3,TSi2,TSI3

SH0922

商品の情報 ブランド タイトリスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

