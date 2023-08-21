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【現金特価】 galleria rm5c-g60 ゲーミングPC マウス等付き デスクトップ型PC

商品の説明

pc本体は未使用になります。写真を取るために開封しています。
iMac 27インチ　IMAC ME088J/A 外箱つき（キーボード無し）
4枚目の写真にあるキーボード、マウス、マウスパッドもつきます。
ゲーミングPC i5 6500/RX570≒GTX1650

かりんさん用　Minisforum EliteMini HM90
・galleria ゲーミングPC rm5c-g60
自作PC i3 12100
・Logicool g304 (マウス)
iMac 21.5インチ　2.3GHzデュアルコアCore i5 SSD
・Logicool g440 (マウスパッド)
Gtx1060搭載ゲーミングpc キーボード、マウス付属、サウンドカード付き
・キーボード
Macintosh Performa 5440 動作確認済

ゲーミングPC RTX3070

★iMac 27-inch Retina5K 初期化済 メモリ24GB増設済★
ガレリア　ゲーミングパソコン　ゲーミングPC
ひろ様専用★RTX3060☆良性能！ゲーミングPC★GM-425
galleria　ロジクール　Logicool　PCゲーム
Coolermaster Xeon 12コア相当/16GB/128GB/2TB
人気モデル···GTX 1660
【ゲーミングフルセット販売】Core i5 GTX1050Ti 16GBNVMe
CPU種類···Corei5
自作 ゲーミングPC RTX2060 ryzen5 3600 16GB
メモリ容量···16GB～32GB未満
Apple iMac Retina 4K 21.5-inch Late 2015
SSD容量···256GB～512GB未満

HP ENVY ゲーミングPC 第6世代i7/RX580/SSD960GB

商品の情報

商品の状態新品、未使用

超高性能ゲーミングPC／1660TI／Core i9-11900K 同等／SSD

apj様　専用

スリムタイプ　ゲーミングPC Lenovo SSD500GB GTX1050LP
pc本体は未使用になります。写真を取るために開封しています。4枚目の写真にあるキーボード、マウス、マウスパッドもつきます。・galleria ゲーミングPC rm5c-g60・Logicool g304 (マウス)・Logicool g440 (マウスパッド)・キーボードガレリア　ゲーミングパソコン　ゲーミングPCgalleria　ロジクール　Logicool　PCゲーム人気モデル···GTX 1660CPU種類···Corei5メモリ容量···16GB～32GB未満SSD容量···256GB～512GB未満

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【現金特価】 galleria rm5c-g60 ゲーミングPC マウス等付き デスクトップ型PC

54分钟前

【現金特価】 galleria rm5c-g60 ゲーミングPC マウス等付き デスクトップ型PC

¥122,222 ¥56,222

(税込) 送料込み
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出品者

8cc201d

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コメント (12)

8cc201d
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galleria rm5c-g60 ゲーミングPC マウス等付き | www

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