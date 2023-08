【ファッション通販】 sahara ニットドッキングシアートップス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

公式オンラインで春頃購入しました。

着用回数2回程度で目立った傷や汚れはありません。

完売品です

定価14300円

“架空の楽園” をテーマに、イラストレーターRemi Abiruさんに描き下ろしていただいたオリジナルテキスタイルのシアートップス。

袖丈は長めに設定し、リブニット素材で切り替え、アームウォーマーを重ねたようなデザインに。

抽象的なラインアートと、くしゅくしゅとさせる袖のデザインが、アンニュイな抜け感を演出します。

指ぬき穴が付いているので手の甲まで覆ってくれ、レイヤードしやすい一着です。

Remi Abiru

東京を拠点に活動するイラストレーター。

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業後、デザイン事務所、インテリアショップのデザイナーを経てイラストレーターとしての活動を開始。

人物から動物・植物まで、手描きの雰囲気を活かし伸びやかなラインで描くことを得意とし、大胆さと繊細さを併せ持ったその独特のタッチはファッション業界を中心に注目を集めています。

袖リブ部分長さ:30cm

【sahara/サハラ】

”sahara”は、Vintage Select Shop MARTEによる、オリジナルブランドです。

遠い記憶、遥か異国の土地、文化、伝統。をコンセプトとし、現代に生きる女性に、ノスタルジックなリアルクローズを提案いたします。

【実寸】

FREE:身幅46 肩幅36 総丈72 そで丈113

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

