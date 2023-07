◆商品名

オークリー スウェット セットアップ パーカー パンツ ブラック【新品 XXL】

◆サイズ

・USメンズSサイズ 日本Mサイズ相当

・身幅 47

・肩幅 45

・袖丈 63

・着丈 67

◆カラー

・黒柄×オリーブ

◆状態

・目立った傷や汚れなし

◆特徴

・ロゴプリント

・ポケロゴ

・ジャージ生地

---------------------

▼ご覧頂きありがとうございます^^

●即購入OK

●フォロー割

・〜5999円→200円引き

・〜9999円→300円引き

・10000円~→400円引き

ご購入前に「フォロー割引希望!」とお知らせ下さい(^_-)-☆

●送料無料・匿名・24時間発送

●平置きメジャー採寸になります。

多少の誤差はご理解下さい。

●サイズ感のお問合せには 普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪

●一般的な着用感ある古着です。

●多少の古着特有の臭いはあります。

●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。

●プロフィールをご確認の上ご購入ください。

●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪

#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#thenorthface

#ザノースフェイス

#マウンテンパーカー

#スウェット

#パーカー

#トレーナー

#ビッグロゴ

#冬キャンプ

#焚き火

#キャンピングカー

#スキー

#スノーボード

#アイスクライミング

#トレイル

#トレイルランニング

#キャンプ

#登山

#釣り

#アウトドア

51138.2*

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆商品名・ノースフェイス フルジップパーカー◆サイズ・USメンズSサイズ 日本Mサイズ相当・身幅 47・肩幅 45・袖丈 63・着丈 67◆カラー・黒柄×オリーブ◆状態・目立った傷や汚れなし◆特徴・ロゴプリント・ポケロゴ・ジャージ生地 ---------------------▼ご覧頂きありがとうございます^^●即購入OK●フォロー割・〜5999円→200円引き・〜9999円→300円引き・10000円~→400円引き ご購入前に「フォロー割引希望!」とお知らせ下さい(^_-)-☆●送料無料・匿名・24時間発送●平置きメジャー採寸になります。 多少の誤差はご理解下さい。●サイズ感のお問合せには 普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪ ●一般的な着用感ある古着です。●多少の古着特有の臭いはあります。●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。 ●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。●プロフィールをご確認の上ご購入ください。●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪#THENORTHFACE#ノースフェイス#thenorthface#ザノースフェイス#マウンテンパーカー#スウェット#パーカー #トレーナー#ビッグロゴ#冬キャンプ#焚き火 #キャンピングカー#スキー #スノーボード#アイスクライミング#トレイル#トレイルランニング#キャンプ#登山#釣り#アウトドア51138.2*

