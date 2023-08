パイオニア(PIONEER)カラオケLDプレイヤー CLD-K800 リモコン(CU-7000)付き。

パナソニック Panasonic CQ-VX5500 希少 当時物 作動OK



ヤマハDKC−850 ディスクラビアコントロールユニット

カラオケレーザーディスクプレイヤーです。

未開封 カセットテープ 69本

映像、音声、音楽CD再生テストOK。

Panasonic cq-tx5500 真空管オーディオ 希少 旧車 当時物



SYNCO ワイヤレスマイク G1(A2)



【新品】RODE Wireless GO ワイヤレスマイクシステム WIGO

マイク入力、ヘッドホン出力、

【美品】LUMIN U2 mini

各カラオケ機能もOKでした。

NX-W30 極美品

カラオケ機能は写真を参照して下さい。

Grace G-860FB グレース S型 16inch ロングトーンアーム



marantz M-CR502 LS702

リモコン(CU-7000)付き。

TDK MD ディスク74 新品未使用60枚

この機種専用ではありませんが

We Are Rewind - orange カセットテープ

基本的なボタンは使用可能です。

DENON DCD-2500NE SACD/CDプレーヤー プレミアムシルバー



未使用新品!パイオニア X-EM26 CDミニコンポ Bluetooth搭載

ビデオCD、CGグラフィックといった

Pioneer VSA-AX10Ai-N

特殊なCDは非対応です。

ASTRO MIXAMP PRO + Razer BLACKSHARK V2



動作品 70年代 PIONEER PL-1200 D.D. レコードプレーヤー



DENON DP-300F レコード レコードプレーヤー デノン

ゆうパック着払いにて発送致します。

商品の情報 ブランド パイオニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パイオニア(PIONEER)カラオケLDプレイヤー CLD-K800 リモコン(CU-7000)付き。カラオケレーザーディスクプレイヤーです。映像、音声、音楽CD再生テストOK。マイク入力、ヘッドホン出力、各カラオケ機能もOKでした。カラオケ機能は写真を参照して下さい。リモコン(CU-7000)付き。この機種専用ではありませんが基本的なボタンは使用可能です。ビデオCD、CGグラフィックといった特殊なCDは非対応です。ゆうパック着払いにて発送致します。

商品の情報 ブランド パイオニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マランツ CD5004 CDプレーヤー ピックアップレンズ新品DENON DCD 1650GLTEAC DAコンバーター UD-H01【試用1回】Hollyland lark C1KORG LP180SONY Wカセットデッキ TC-WR900 完動品【値下げ】ボイター VOITER SR502J AIボイスレコーダー内蔵ブルーツゥースに変更可能ソニーMD-7000 ランプをLED交換済み動作品RCA 807 テスター測定済・箱付き・真空管 ペア m0o2476si値下げ中LCT 940 真空管マイク コンデンサー