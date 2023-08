新版 SEASON'S TXT GREATING IDカード シーグリ K-POP/アジア

ご覧いただきありがとうございます。

TOMORROW X TOGETHERの2020年のシーズングリーティングです。

内容物は写真一枚目の通りです。

・BOX

・ポスターカレンダー

・卓上カレンダー

・⚠ダイアリー (1部書き込みあり)

・DVD

・トレカ5枚+虫眼鏡

・IDカード4枚(スビン、ボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイ)

⚠注意⚠

〇全て開封済みで、卓上カレンダーは1年間飾って使用していました。

〇ダイアリーは1ページだけ書き込みがあります。写真2枚目で確認してください。写真以外の書き込みはありません。

〇DVDの方も問題なく再生できました。

〇中古品であることをご了承の上ご購入下さい。何か疑問点があれば購入前にご確認下さい。よろしくお願い致しますm(_ _)m

#txt #TXT #TOMORROWXTOGETHER #tomorrowxtogether #SOOBIN #HUENINGKAI YEONJUN #BEOMGYU #TAEHYUN #スビン #ヒュニンカイ #ヨンジュン #ボムギュ #テヒョン

#シーズングリーティング #シーグリ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

