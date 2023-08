yori ヨリ

ebure シャツ 完売



ロージーモンスター ルミエールブラウス

カラー:ネイビー

YOSHIYO プティローブノアー シフォンブラウス



ナイルパーチ4着セット

2回着用後、ホームクリーニングにて保管しております。

aries トップス

目立った傷汚れもなく綺麗な状態です。

未使用 アナイ シアージョーゼットボウタイブラウス

中古品になりますので、完璧をお求めの方はご遠慮ください。

新品未使用 タグ付き yori キルト柄パフスリーブブラウス



長袖 パーカー レディー

以下HPより引用↓

2021 ブラウス レディース 長袖 シャツブラウス シャツ 絵柄 トップスej

【comment】

2023SSジャーナルrelumeNO.66フレンチリネンワイドシャツ新品未使用

大きめでハリ感のある高密度タイプライター素材を

【BORDERS at BALCONY】トップス

使用しています。丸みのある肩のラインから

GlamLips グラムリップス ヘンリーネックギャザーshirt

スリーブ回りが女性らしくリラックス感があります。

やわらかモコアズデニムシャツ mocoas

片側のみに配したパッチポケットも

【新品タグ付き】Hug O Warハグオーワ☆タックスリーブモックネックブラウス

さりげないポイントです。バックはダブルフリルに

ギャザー入りプリント トップス Sara Battaglia(サラ バッタリア)

気になるヒップラインもカバーする丈感に

445様 ご専用 2点

バランスよく仕上げました。

【CLANE/クラネ】2WAY FRILL BOLERO/2WAYフリルボレロ



タックパフボリュームスリーブブラウス ホワイト フレイアイディー

【material】

アタ ボーダーシャツ ATHA 男女兼用

伸縮性:あり

SEVENTEN セブンテン シースルーギンガムシャツ

光沢感:なし

walter voulaz ストライプシャツ

透け感:あり

2点おまとめ GRACE CONTINENTAL スターレーストップ 36

生地の厚さ:やや薄地

【未使用・タグ付】BF SHIRTS/ストライプ/ブラウン

裏地:なし

ANAYI シアードットリボンブラウス



AD2019 トリココムデギャルソン 花柄ブラウス tricot

【quality】

キャピタル KAPITAL プルオーバーシャツ

表地:綿85%

miniなおさん専用

レーヨン10%

アンティアン ANNTIAN シルクシャツ ブラウス 花柄 トップス

ポリウレタン5%

新品 バビロン ブラウス フリルブラウス

パイピング:ポリエステル100%

DRIES VAN NOTEN CLARKE バックボタン 前後差 ブラウス



マルチストライプ サンバ DE ヤンチャブラウス

■手洗い可

【極美品】クリスチャン ディオールスポーツ ヴィンテージ シルク混ブラウス

※タンブラー乾燥はお避けください。

アメリヴィンテージ S デニムセットアップ

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

25 オオカミとフクロウ 休日と詩 ブラウス シャツ トップス

※洗濯で多少縮みます

ユナイテッドアローズ ティアード ギャザー ロングスリーブ ブラウス ブラック



oll kyoto prince blouse ホワイト

【size】

井川遥 着用イレブンマーチエンブロイダリー アパルトモンドゥーズィエムクラス

F

マーレット シャツワンピース

着丈(センターバック~後裾) 68.7cm

DOUBLE TAG SHIRT SET UP(緑M)/AmeriVINTAGE

着丈(ネックポイント~前裾) 65.1cm

EN APARTMENT エンパートメント PASTOR OVER SHIRT

身幅 66cm

★新品★SNIDEL スナイデル ダブルフリルケープブラウス

肩幅 67.1cm

未使用★エンフォルド★シャツブラウス

袖丈 43cm

エンフォルド 滝沢真規子使用 シャツワンピース

袖幅 23cm

エトロ トーンオントーン トップス 長袖 シャツ アパレル ペイズリー柄

袖口幅 13cm

✨️春服✨️ POLO ラルフローレン シンプル 定番シャツ レディースM 美品



新品 シースルーシャツ

■made in japan

メタモルフォーゼタンドゥフィーユ フリルブラウス



サンクレア コットン 綿 長袖ブラウス 白 オフ白 羽織り 涼しい レディース

色···ブルー

m2870【カネコイサオ】フレアブラウス/ボウタイ・長袖 ピコフリル・ピンタック

袖丈···長袖

STOLA リネンギャザーロングシャツ新品未使用正規品タグ付き

柄・デザイン···無地/ワンポイント、フリル

美品 45rpm 藍染 インディゴ デニムシャツ スナップボタン 刺繍ロゴ 2

素材···コットン(綿)

着物リメイク縮緬ブラウスと紬?綿?パンツ

テイスト・シーン···大人可愛い

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

