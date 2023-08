上質な正絹の訪問着からリメイクした

和風 レースのワンピース 値下げいたしました。お買い得!

プルオーバーとワイドパンツです

着回せるように分割しましたが

inしてワンピース風に着ます♪

ブラウジングもできるように

トップス丈は長めにしてあります。

■トップス丈 67cm

■トップス身幅 62cm

■ウエスト平置き 172cm

■パンツ丈 110cm

トップスのプルオーバーは

Vネックでフロントはタック

パンツは片足分の幅を

贅沢に反物幅×1.5倍なので

しっかり超ワイド!!

ウエスト平置きで172cmあります!!

ふくよかな方もスレンダーな方も幅広く対応!

正絹のしっとり感が美肌の味方♡

丈も長身さんでもしっかり足首までの110cm!

裾にゴム入れ口をつけているので

フレアーでもモンペでも使えます!

※ウエストのゴム部分にヤケやシミの部分を使用しています。

絹のしっとり感と艶!

珍しい桜と楓の柄

大人のcool beauty style!!

※梱包の都合上ウエストゴムは抜いて発送となります。ゴムは同梱しませんのでご自身でゴム入れくださいませ。

※概ね汚れやキズはありませんが、着物を解いてリメイクしています故、折り目や縫い跡など多少のダメージはあります。

アンティークやリメイクにご理解のある方のみお願いいたします<(_ _)>

※おおよそ不愉快な汚れはございませんが、多少の汚れにも目くじらを立てる方はお求めにならないでくださいませ。

#アオイカメンカ

#着物

#着物リメイク

#リメイク

#プルオーバー

#ワイドパンツ

#ワンピース

#ツーピース

#セットアップ

#アップサイクル

#正絹

カラー...ピンク

柄・デザイン...花柄,桜

袖丈...半袖

季節感...春, 夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

