激安/新作 acne studious デニム　ジーンズ　ストレート デニム/ジーンズ

シルエット···ストレート

RRL low straight 裾上げしています

季節感···春、夏、秋、冬

fenom 505 DISCO fragment リーバイス

サイズ W30L32

2023SS SAVAGE DENIM DP BASIC PANTS



テンダーロイン tenderloin 22aw デニムトラウザーズ Sサイズ

リーバイスW30L32を履いており、フリマサイトにて購入しましたがサイズが合わず泣く泣く出品します。

90s Y2K パッチワーク ツギハギ ブラック デニム ボンテージ00s

購入時も数回程度着用のみらしく、当方試着の一度のみです。

ヒステリックグラマー hysteric glamor 小窓デニム

タグ？なども残っています。

ベルルッティデニム50W31L29



Supreme Stone Washed Slim Jean



ディースクエアード skater jeans

180/75がっしりめ体格では骨盤周り厳しかったです。

限定値下❗️入手困難ジュンヤワタナベ解体再構築デニムスラックス M

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アクネストゥディオズ 商品の状態 未使用に近い

シルエット···ストレート季節感···春、夏、秋、冬サイズ W30L32リーバイスW30L32を履いており、フリマサイトにて購入しましたがサイズが合わず泣く泣く出品します。購入時も数回程度着用のみらしく、当方試着の一度のみです。タグ？なども残っています。180/75がっしりめ体格では骨盤周り厳しかったです。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アクネストゥディオズ 商品の状態 未使用に近い

CIOTA / 本藍スビンコットン 13.5oz テーパード デニム 29TMT 5P TAPEREDデニムパンツ M《新品・未使用》ANGLAN デニム バルーンパンツ【キムタク着用】ヒステリックグラマー ザ クランプス スキニーパンツ ストレッチ【DIOR】ディオール 2018SS アトリエテープロゴ 黒デニムパンツ 2817SS SAINT LAURENT PARIS リペアスキニーデニムパンツ26