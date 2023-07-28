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激安/新作 acne studious デニム　ジーンズ　ストレート デニム/ジーンズ

商品の説明

シルエット···ストレート
RRL low straight 裾上げしています
季節感···春、夏、秋、冬
fenom 505 DISCO fragment リーバイス
サイズ　W30L32
2023SS SAVAGE DENIM DP BASIC PANTS

テンダーロイン tenderloin 22aw デニムトラウザーズ 　Sサイズ
リーバイスW30L32を履いており、フリマサイトにて購入しましたがサイズが合わず泣く泣く出品します。
90s Y2K パッチワーク ツギハギ ブラック デニム ボンテージ00s
購入時も数回程度着用のみらしく、当方試着の一度のみです。
ヒステリックグラマー　hysteric glamor 小窓デニム
タグ？なども残っています。
ベルルッティデニム50W31L29

Supreme Stone Washed Slim Jean

ディースクエアード skater jeans
180/75がっしりめ体格では骨盤周り厳しかったです。
限定値下❗️入手困難ジュンヤワタナベ解体再構築デニムスラックス　M
よろしくお願いします。

CIOTA / 本藍スビンコットン 13.5oz テーパード デニム 29

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアクネストゥディオズ
商品の状態未使用に近い

TMT 5P TAPEREDデニムパンツ M

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【DIOR】ディオール　2018SS　アトリエテープロゴ　黒デニムパンツ　28

17SS SAINT LAURENT PARIS リペアスキニーデニムパンツ26
シルエット···ストレート季節感···春、夏、秋、冬サイズ　W30L32リーバイスW30L32を履いており、フリマサイトにて購入しましたがサイズが合わず泣く泣く出品します。購入時も数回程度着用のみらしく、当方試着の一度のみです。タグ？なども残っています。180/75がっしりめ体格では骨盤周り厳しかったです。よろしくお願いします。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアクネストゥディオズ
商品の状態未使用に近い

激安/新作 acne studious デニム　ジーンズ　ストレート デニム/ジーンズ

57分钟前

激安/新作 acne studious デニム　ジーンズ　ストレート デニム/ジーンズ

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
5
10
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874aa9832a1

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コメント (10)

874aa9832a1
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