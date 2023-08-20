注目 368Z TOSHIBA 全自動洗濯機　9.5kg 小形　冷蔵庫　一人暮らし 洗濯機

管理番号【9.0】串528

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4A HITACHI 全自動洗濯機 8kg 大容量 配送設置無料 一人暮らし

★ご挨拶★

Panasonic NA-VX800BL-W WHITE

◽︎洗濯機台数3000台突破

Panasonic 洗濯乾燥機 NA-VX7600L 2015年製 10Kg



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設置まで対応し、すぐに使用できる状態で提供致します。

全自動洗濯機（電気乾燥機能付き）SHARP ES-TX5C-S



Panasonic NA-VG700L ドラム式洗濯機 キューブル

当ショップの洗濯機は、大手不動産会社と提携していて、家具家電付きの賃貸マンションの契約時に設置する予定でした洗濯機の在庫になります。

【SENSE♡様専用】AQUAアクアドラム式洗濯乾燥機（右開き）



Panasonic NA-VX9700L ドラム式洗濯機 ヒートポンプ式

★★お掃除はプロに委託★★

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25A HITACHI 洗濯機 10kg 格安 一人暮らし 冷蔵庫 小型

あくまで、綺麗な商品ですが、洗浄・除菌、ダブルの効果で清潔に提供いたします！

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専用の薬剤を使用し洗浄。

[ドラム式乾燥機付き洗濯機]1年使用SHARP ES-WS13-TL

衣類のイヤなニオイ・黒い汚れのもととなるカビや細菌まで除去します。

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うさこ様専用 Panasonic 洗濯機 NA-F5B1 2023年式

念入りに何度も水清掃、脱水を繰り返し、「防カビ」「消臭」「抗菌」「防汚」を徹底清掃しております。

パナソニック洗濯乾燥機NA-VD210L



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乾燥機能タイプの洗濯機は

AQUA AQW-V7M 7.0kg 洗濯機 ※現地引渡し

3度試運転で繰り返し

TOSHIBA AW-5G9(W) WHITE 5kg 2021年 洗濯機 西

乾き、温度なども念入りに確認しております。

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TOSHIBA 東芝 ドラム式洗濯機 TW-95G7L 2019

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2017年製 HITACHI ドラム式洗濯機 ホワイト 11kg 乾燥機能付き

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AQUA AQW-S70B(W)

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Viola様専用 Panasonic NA-F50B15 洗濯機 2022年製

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シャープ ドラム式洗濯乾燥機 ES-S7E-WL（左開き）

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★配送対応エリア★

洗濯機 東芝 AW-50GM 容量5kg

【神奈川】

【送料込み】Panasonic 二層式洗濯機 4kgタイプNA-W40G2

【東京】

【マシュマロ様専用】SHARP ドラム式洗濯乾燥機 ES-S7A

【埼玉】→一部地域要対応

中古 洗濯機 NA-FA80H1

【千葉】→一部地域要対応

AQUA 洗濯機 AQW-GV70J 2020年 高年式 大容量 M0221

【静岡】→一部地域要対応

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SHARP 洗濯機 ES-T5E6-KW 5.5kg 2018年製 F628

▫メーカー TOSHIBA

パナソニックドラム式洗濯機Panasonic NA-VG1200L キューブル

▫型番 AW-95JD

ビートウォッシュ 日立洗濯乾燥機 BW-DBK100F

▫容量 洗濯9.5キロ

洗濯乾燥機 洗濯6.0kg 乾燥3.0kg パナソニック発送5/18以降 送料込

▫寸法 高99横64奥61

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購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛け

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