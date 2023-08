ジルサンダー の テーラードのセットアップになります

ジルサンダー テーラードニットセットアップ

色はダークネイビー

素材は上下共に

毛 95%

ポリウレタン 5%

サイズも上下ともに M

ニットのセットアップなので伸縮性、着心地は素晴らしいです。お安く販売しますよろしければどうぞ。

ジャケット 素人採寸です。ご了承ください。

肩幅 45

着丈 70

袖丈 66

身幅 49

パンツ

股下 82

ウエスト幅 40

股上 28.5

もも幅 26.5

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジルサンダー 商品の状態 未使用に近い

