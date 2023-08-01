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【値下げ】 NIKE　カイリー　カイブリッドS2 EP ブラック バスケットボール

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NBAプレーヤー、ダラス・マーベリックス所属のカイリーアービングのシグネチャーモデル。
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美品チャンピオンNBAレイカーズユニフォームBRYANTコービーブライアント2枚
カイリー4　カイリー5 　カイリー6のパーツを組み合わせてできたハイブリッドモデルです。
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中古で購入し、体育館で2時間使用しましたが、私の足には合わなかったので出品します。
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☆箱なしです、発送時には別箱に梱包します。
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商品の状態目立った傷や汚れなし

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17分钟前

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