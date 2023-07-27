国内外の人気集結！ Xs iPhone Gold SIMフリー 256GB スマートフォン本体

iPhone Xs Gold 256GB SIMフリー

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◎詳細

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・容量 256GB

美品 iphone14pro 256GB simフリー バッテリ100％

・修理歴、水没 → なし

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・初期化済み

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・ネットワーク利用制限状態◎

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・バッテリー80%

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・動作確認済

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・カメラ及びFace ID使用可能

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【付属品】

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箱、ケース(透明、黒)、未使用フィルムもお付けします

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本体右上に小さなヒビがございますが、使用上は大きな問題ございませんでした。

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中古品にご理解頂ける方のみご検討をお願い致します。

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ジャンク品 HUAWEI P30Pro docomo SIMフリー

※すり替え防止のため、発送後の返品対応は出来ませんのでご注意ください。

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商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

iPhone Xs Gold 256GB SIMフリー◎詳細・容量 256GB・修理歴、水没 → なし・初期化済み・SIMフリー・ネットワーク利用制限状態◎・バッテリー80%・動作確認済・カメラ及びFace ID使用可能【付属品】箱、ケース(透明、黒)、未使用フィルムもお付けします本体右上に小さなヒビがございますが、使用上は大きな問題ございませんでした。中古品にご理解頂ける方のみご検討をお願い致します。※すり替え防止のため、発送後の返品対応は出来ませんのでご注意ください。#iPhone #XS #10s#ゴールド #GOLD#美品 #プレゼント#父の日 #父#11 #pro #11pro #12 #12pro #13 #13pro#14 #14pro

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