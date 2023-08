数量限定価格!! AAA オルゴール アイドル

AAA オルゴール

いくつか再生する為に開けた痕跡ありますが、1度しか聞いてないのでほぼ新品です。

バラ売りしません。

コメントされてもバラにしないのでよろしくお願いします。

BLOOD on FIRE

負けない心

Still love You

逢いたい理由

恋音と雨空

虹

Wake up!

さよならの前に

777〜We can sing a song!〜

Yell

WAY OF GLORY

涙のない世界

笑顔のループ

LIFE

以上14個セット

#AAA

#オルゴール

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

