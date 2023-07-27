安いそれに目立つ BIRKENSTOCK ChromeHearts サンダル 41サイズ 正規品 サンダル

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商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

アクセス頂き誠に有難う御座います。現在国内正規店では全店完売しており大変希少な商品となります。購入場所: ChromeHearts Soulサイズ:41（26.5cm）商品状態:新品未使用発送日:ご入金確認後24時間以内予定発送方法:クロネコヤマト（匿名）送料:出品者負担宜しくお願い致します。#ChromeHearts#クロムハーツ#BIRKENSTOCK#ビルケンシュトック

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