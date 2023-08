新品同様 エアジョーダン11 ナイキ レトロ グレー" "クール ロー スニーカー

【商品名】

AIR MAX 270

NIKE AIR JORDAN 11 RETRO COOL GREY

【商品説明】

数回着用しました。

コレクション整理の為手放します。

【サイズ】

28cm

【注意事項】

・取引後のキャンセルや返品は受け付けておりません。

・完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。

・値下げは金額によっては対応可能です。

・中古品なのでご理解下さい。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

是非よろしくお願いいたします!

レディース

NIKE

ナイキ

エアマックス

エアーマックス

air max

airMAX

AIRVAPORMAX

NIKE AIR VAPORMAX

ヴェイパー マックス

ヴェイパーマックス

ベイパー マックス

ベイパーマックス

エアーマックス

エアマックス

ja1

スニーカー

くつ

靴

クツ

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

