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【メーカー直送】 ガンプラ まとめ売り 模型/プラモデル

商品の説明

hg ジムスパルタン
京商　1/18 K08132A ランチア ストラトス ラリー　1977
hg ガンダム バルバタウロス
【同梱品追加】トライヴァース3体セット
hg ガンダム ダブルオーコマンドクアンタ
HG グリプス戦役ガンダムベース ゼータガンダム/百式/ガンダムMk-II
hg ガンダム ジュミナス01
SAV エンゲージ SR2 ボークス 完成品　FSS ファイブスター物語
hg ガンダム ジュミナス01用アサルトブースター&高機動ユニット拡張セット
フルメカニクスエアリアル塗装済完成品
hgガンダム ジュミナス02
ミニ四駆　未使用　充電器　THUNDER 10A 250W ミニッツ
hgガンダム ジュミナス02用陸戦重装ユニット　拡張パーツ
[新品]★未開封★ ハセガワ 「長門 マリアナ沖海戦ver」

タミヤミニ四駆　ネオトライダガーZMC トライダガーX
以上7個セットになります。
バンダイ　1/144　ミレニアム・ファルコン号　完成塗装済み

人体骨格模型　等身大　スタンド付き
全て新品未開封ですが多少の箱の凹みあります。
HGサイコザク
神経質な方は購入をご遠慮下さい。
超合金　ピストル　変形ロボット

1/700 ヘリコプター搭載護衛艦 DDH-181 ひゅうが　完成モデル
バラ売りは致しません。
プ145タミヤ1/24カストロールMUGEN NSX、童夢NSXプラモデル

むふむふ様専用 シタデルカラー セット
値下げ交渉はご遠慮下さい。

新品未開封　MGキュベレイアンベリール　HGキュベレイMk-II

商品の情報

商品の状態新品、未使用
hg ジムスパルタンhg ガンダム バルバタウロスhg ガンダム ダブルオーコマンドクアンタhg ガンダム ジュミナス01hg ガンダム ジュミナス01用アサルトブースター&高機動ユニット拡張セットhgガンダム ジュミナス02hgガンダム ジュミナス02用陸戦重装ユニット　拡張パーツ以上7個セットになります。全て新品未開封ですが多少の箱の凹みあります。神経質な方は購入をご遠慮下さい。バラ売りは致しません。値下げ交渉はご遠慮下さい。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【メーカー直送】 ガンプラ まとめ売り 模型/プラモデル

32分钟前

【メーカー直送】 ガンプラ まとめ売り 模型/プラモデル

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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69d6b6

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