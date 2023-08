ご覧いただき、ありがとうございます。

【極美品】 箱付 ナイキ NIKE AIRFORCE1 LOW ホワイト ブルー



■商品名:NIKE AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG “ELEPHANT” ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ エレファント

■購入先:SNKRS当選購入

■サイズ:27.0cm US9

■使用状況:新品未使用

■品番:DZ5485-052

■備考:環境面を考慮し、NIKEから紙での納付書が同封なしとなりましたので、納品書は同封できません。

■配送:無料(配送料込みの金額です)

[商品説明]

エア ジョーダン 1、堂々の復活。オリジナルバージョンを全面ホワイトセメントのカラーでアレンジした今回のモデルは、大胆なカリスマ性と型破りな雰囲気がさらにアップ。上質のレザーに加え、エア ジョーダン 3でお馴染みのエレファントプリントとアイコニックなカラーを使い、ジョーダンのバスケットボールスタイルを大々的にアピールする。規格外なほど洗練されたスタイルに誰もが注目せずにはいられない。

その他フリマアプリ等でも出品しているため、他フリマで売れた際は、そちらを優先とさせていただきますのでご了承ください。

#NIKE #ナイキ

#AJ1

#AIRJORDAN1 #エアジョーダン1

#ELEPHANT #エレファント

#SNKRS #スニーカーズ

#FRAGMENT #フラグメント

#OFFWHITE #オフホワイト

#KanyeWest #カニエウェスト

#Supreme #シュプリーム

#atmos #アトモス

#UNDEFEATED #アンディフィーテッド

#WTAPS #ダブルタップス

#NEIGHBORHOOD #ネイバーフッド

#XLARGE #エクストララージ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

