即納！最大半額！ Snow Man アクスタ 第1弾 アイドル

Snow Man アクリルスタンド 第1弾

SixTONES 松村北斗 アクリルスタンド 第1弾 第2弾 第3弾

9人 全員 の セット です。

《りさ 様 専用》JO1 ペンライト 付属品付き 新品未使用



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1度開封し、アクリルスタンド ケースにしばらく飾った後に、元の袋に入れて保管していました。

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外袋には長期保管中に付いた細かな傷、折れ等がごさいますが、アクリルスタンド本体は美品です。

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なお、バラ売りはしておりません。

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賀喜遥香 直筆サイン 乃木フェス 乃木坂46

全て購入時の袋に入れてありますが、画像2枚目の通り、岩本照くんの外袋の左側上部が裂けています。ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。

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BTSメモリーズ2019 DVDトレカ:ジミン ※表紙等色褪せ有

☆☆☆コメント無しの即購入大歓迎です☆☆☆

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他の同梱出来る出品物とまとめてご購入頂ける場合は、送料程度お値引させて頂きます。購入前にコメントにてご相談下さい。

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橋爪優真 チェキ 900円/枚

人気グループ···Snow Man

最終価格 INI 尾崎匠海 サイン付き ボックス

グッズ種類...その他

SixTONES ストーンズ チェンエラ ペンライト

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Snow Man アクリルスタンド 第1弾9人 全員 の セット です。1度開封し、アクリルスタンド ケースにしばらく飾った後に、元の袋に入れて保管していました。外袋には長期保管中に付いた細かな傷、折れ等がごさいますが、アクリルスタンド本体は美品です。なお、バラ売りはしておりません。全て購入時の袋に入れてありますが、画像2枚目の通り、岩本照くんの外袋の左側上部が裂けています。ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。☆☆☆コメント無しの即購入大歓迎です☆☆☆他の同梱出来る出品物とまとめてご購入頂ける場合は、送料程度お値引させて頂きます。購入前にコメントにてご相談下さい。SnowMan snowman snow manスノーマン アクスタ 岩本照 深澤辰哉 ラウール 渡辺翔太 向井康二 阿部亮平 目黒蓮 宮舘涼太 佐久間大介 第一弾 全員 セット グッズ人気グループ···Snow Manグッズ種類...その他ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

7月21日まで【Ram】さま専用ページ オーダー 名前 うちわ 文字 連結ジャニーズJr.グッズ 専用出品