管理番号K-49

【美品】DOLCE&GABBANA レースドッキングロングドレス 38 ブラック



【カテゴリー】

レディース

【表記サイズ】

-

9号のトルソー使用。

サイズ感として、M寄りのSかなと思います。

実寸をご確認くださいませ。

【平置き実寸】cm

(上)

肩幅37

袖丈48

身幅44

着丈57

(下)

ウエスト60

ヒップ108

総丈79

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください( ¨̮ )

【カラー】

ネイビー/紺色

【素材】

キュプラ100%

写真にてご確認下さいませ♡

【画像について】

お使いの端末機器や映り具合などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さいませ。

【コンディション】

まだまだ着用して頂けると思います( ¨̮ )

【USEDについて】

ボタンがやや緩くなっているところがあります。

こちらはあくまでも古着の販売です♡

保管上、または梱包の際のシワはご容赦くださいませ( ¨̮ )

新品、未使用含め全て自宅保管、素人検品ですので、見落としがある場合がございます。

*完璧を求められる方はご購入をご遠慮頂きますようお願い致します。

もし万が一、こちらに不備がございましたら評価前にご連絡頂ければと思います。

返品等、きちんとした対応を取らせていただきますので安心してご購入下さいませ( ¨̮ )

【発送について】

発送は「ゆうゆうメルカリ便」⇔「らくらくメルカリ便」どちらかに変更になる場合もございますので予めご了承くださいませ( ¨̮ )

【お知らせ】

当店では、メンズ・レディース・キッズと幅広い商品を取り扱っております( ¨̮ )

是非プロフィール欄からご覧下さいませ☆。.:*・゜

高級素材

高級感

上質

上品

マルマリ

女王の教室

フィッシュテール

スタンドカラー

ドット

春秋

半丸ボタン

フレア

ワンピース風

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

