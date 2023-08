都内で Nikon ニコン NIKKOR-P.C Sマウント F2.5 10.5cm レンズ(単焦点)

★お知らせ★

★お知らせ★商品ページをご覧頂き、誠にありがとうございます(*^_^*)他のフリマサイトにも出品している場合もございますので、念のためご購入前に一言コメント頂ければ確実かと思います(^-^)他サイトで売れた際は出品を取り消す事がございます。ご了承下さい また、レンズのカビ・クモリを気にされる方が非常に多いので、光学状態は辛めに記載しております★銘柄★ ニコン Nikon NIKKOR-P.C 10.5cm F2.5 Sマウント★外観コンディション★外観は非常に綺麗です。目立つようなスレやアタリは無く、上々のコンディションです。経年を考慮すると、質感・色艶も大変美しく、大事に使われていた綺麗なレンズです。★光学コンディション★レンズは非常に綺麗な状態です。内部に、僅かに、小チリの混入+微細なコーティングダメージはありますが、写りには影響ありません。その他、カビやクモリは御座いません。★機能コンディション★絞り羽根に僅かに小スレありますが、気になるほどではありません。その他、各種、動作確認、問題ありません。★マウント★ニコンSマウント用(サイズ項目は便宜上Fマウントになっていますが、正しくはSマウントです)★付属品★レンズフードリアキャップソフトケース(経年のダメージあり)画像にあるものが全てです。★送料無料★丁寧な梱包を心掛けております(^^)/他にも色々と出品していますので、ご覧くださいませ♪あくまでも中古品ですので、神経質な方、新品同様品をお求めの方はご遠慮くださいm(__)m商品番号610-00231#ボケ #明るい #インスタ映え #カメラ女子#中望遠 #ニコン #Nikon #オールド#送料無料 #早い者勝ち #デジカメ#ペット撮影 #スナップ #建造物#ポートレート #風景 #人物

