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都内で Nikon ニコン NIKKOR-P.C Sマウント F2.5 10.5cm レンズ(単焦点)

商品の説明

★お知らせ★
【keke様】SONY E PZ 10-20mm F4 ソニー Gレンズ 広角
商品ページをご覧頂き、誠にありがとうございます(*^_^*)
7Artisans LM-FX ヘリコイド付きマウントアダプター
他のフリマサイトにも出品している場合もございますので、念のためご購入前に一言コメント頂ければ確実かと思います(^-^)他サイトで売れた際は出品を取り消す事がございます。ご了承下さい
キャノン エクステンダー EF1.4× EF2×のセット

sigma 45mm F2.8DGDN （Sony Eマウント）
また、レンズのカビ・クモリを気にされる方が非常に多いので、光学状態は辛めに記載しております
【AF不作動】AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED

ヘリオス44　Helios-44 58mm f2 ぐるぐるボケ ゼブラ
★銘柄★
女性ワンオーナー Canon EF-S24mm F2.8 STM

PERGEAR 12mm F2 MF Xマウント
ニコン Nikon NIKKOR-P.C 10.5cm F2.5 Sマウント
Nikon ニコン AF MICRO NIKKOR 200mm f4 D ED

SONY FE28mm F2 SEL28F20 ソニー 単焦点レンズ
★外観コンディション★
Canon TS-E90mm F2.8 フルサイズ用シフトレンズ

EF180mm F3.5L マクロ USM
外観は非常に綺麗です。
コスモス様専用 TAMRON 17-35mm F2.8-4 A037 キヤノン用

FUJIFILM FUJINON 27mm F2.8 レンズ
目立つようなスレやアタリは無く、上々のコンディションです。
Nikon Ai s 50mm 1.2

Leiea ライカ Summicron 50㎜ F2
経年を考慮すると、質感・色艶も大変美しく、大事に使われていた綺麗なレンズです。
☆ポートレート撮影に最適☆ Nikon AF 85mm F1.8 D #5313

Nikon No.457786 NIKKOR-Q Auto f/4 200mm
★光学コンディション★
☆11ミリ超広角レンズ☆ CANON AF 11-18mm A13

SMC Takumar 55mm F1.8 28mm F3.5 2点 L478
レンズは非常に綺麗な状態です。
【美品】RF50mm F1.8 STM

MEYER OPTIK ORESTON 1.8/50 M42マウント オレストン
内部に、僅かに、小チリの混入＋微細なコーティングダメージはありますが、写りには影響ありません。
SONY FE135mm F1.8GM SEL135F18GM

13661 ★動作保証付 Canon EF 600mm F4L IS 手ぶれ補正
その他、カビやクモリは御座いません。
CANON EXTENDER 1.4× エクステンダー キャノン レンズ

viltrox 56mm F1.4 富士Xマウント
★機能コンディション★
Nikon AI Nikkor ED 300mm F2.8 IF

M.ZUIKO DIGITAL 25mm f1.8
絞り羽根に僅かに小スレありますが、気になるほどではありません。
【美品】Canon RF50mm F1.8 STM

ライカ エルマー50mm / 5cm f3.5　 leica　Elmar
その他、各種、動作確認、問題ありません。
【美品】ニコン AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

Nikon AF NIKKOR 105mm F2.8D #21 10-12
★マウント★
《中古》NIKON AF MICRO NIKKOR 60mm 1:2.8 D

FUJI FILM GF30F3.5 R WR 美品
ニコンSマウント用（サイズ項目は便宜上Fマウントになっていますが、正しくはSマウントです）
Summicron-M 50mm F2 4th （6bit なし）

Mamiya SEKOR C 45mm F2.8 645 中判レンズ / GFX
★付属品★
美品　FUJIFILM X 　XF27MMF2.8 R WR

ユノ様専用　Sigma 30mm f1.4 DC DN マイクロフォーサーズ
レンズフード
8138 Nikon 非Ai NIKKOR-S Auto 55mm 1.2

★超極美品【修理・整備/完動品】ニコン Ai-S NIKKOR50mmf1.4
リアキャップ
カールツァイスTele-Tessar 300mm f4 MMG

★極上美品★ Canon キヤノン EF 85mm F1.8 USM
ソフトケース（経年のダメージあり）
SAMYANG(サムヤン)14mm f2.8(NikonZマウント)

希少なMMJモデル！Planar 100mm F2 MMJ オールドレンズ
画像にあるものが全てです。
SMC TAKUMAR 50mm f1.4 オールドレンズ フード付 #579

AF-S NIKKOR 50mm f1.8 G
★送料無料★
最終値引フード見つかりましたXF60mmF2.4 R Macro マクロレンズ

Nikon NIKKOR 50mm f/1.4 マニュアルレンズ （箱付き）
丁寧な梱包を心掛けております(^^)/
ニコン Nikon NIKKOR-P.C 10.5cm F2.5 Sマウント

FUJINON　SWD　1：5.6　75ｍｍ　大判カメラ 用　レンズ　フジノン
他にも色々と出品していますので、
みるく様専用 Sony FE1.8/85 SEL85F18
ご覧くださいませ♪
Canon EF-S24F2.8 STM 薄型 パンケーキ 単焦点 レンズ 中古

値下げ　ズマロン　サンハン　Lマウント
あくまでも中古品ですので、
Contax Carl Zeiss Planar 50mm F1.4 AEJ
神経質な方、新品同様品をお求めの方はご遠慮くださいm(__)m
m.zuiko digital 17mm f1.8

smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited ブラック
商品番号610-00231
FUJIFILM XF23mmF2 R WR

Contax Carl Zeiss Hologon 16mm f/8 T*
#ボケ #明るい #インスタ映え #カメラ女子
【美品】Canon EF-EOS Rコントロールリングマウントアダプター
#中望遠 #ニコン #Nikon #オールド
完動品 ❁ Nikon DC NIKKOR 105mm F2 単焦点レンズ
#送料無料 #早い者勝ち #デジカメ
パナソニック LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH. ブラック
#ペット撮影 #スナップ #建造物
【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4s.s.c1321221
#ポートレート #風景 #人物

EF50mm F1.8 STM

商品の情報

商品のサイズニコンFマウント
商品の状態目立った傷や汚れなし

Carl Zeiss Jena Tessar 50mm F2.8 【光学美品】

#EC09 Canon EF 20mm f/2.8 USM EFマウント

シグマ SIGMA 135mm F1.8 DG HSM ソニー Eマウント用

SAMYANG 12mm F2.0 Sony Eマウント用 単焦点MF広角レンズ

【良品/AB】Canon EF500mm F4L IS II USM
★お知らせ★商品ページをご覧頂き、誠にありがとうございます(*^_^*)他のフリマサイトにも出品している場合もございますので、念のためご購入前に一言コメント頂ければ確実かと思います(^-^)他サイトで売れた際は出品を取り消す事がございます。ご了承下さいまた、レンズのカビ・クモリを気にされる方が非常に多いので、光学状態は辛めに記載しております★銘柄★ ニコン Nikon NIKKOR-P.C 10.5cm F2.5 Sマウント★外観コンディション★外観は非常に綺麗です。目立つようなスレやアタリは無く、上々のコンディションです。経年を考慮すると、質感・色艶も大変美しく、大事に使われていた綺麗なレンズです。★光学コンディション★レンズは非常に綺麗な状態です。内部に、僅かに、小チリの混入＋微細なコーティングダメージはありますが、写りには影響ありません。その他、カビやクモリは御座いません。★機能コンディション★絞り羽根に僅かに小スレありますが、気になるほどではありません。その他、各種、動作確認、問題ありません。★マウント★ニコンSマウント用（サイズ項目は便宜上Fマウントになっていますが、正しくはSマウントです）★付属品★レンズフードリアキャップソフトケース（経年のダメージあり）画像にあるものが全てです。★送料無料★丁寧な梱包を心掛けております(^^)/他にも色々と出品していますので、ご覧くださいませ♪あくまでも中古品ですので、神経質な方、新品同様品をお求めの方はご遠慮くださいm(__)m商品番号610-00231#ボケ #明るい #インスタ映え #カメラ女子#中望遠 #ニコン #Nikon #オールド#送料無料 #早い者勝ち #デジカメ#ペット撮影 #スナップ #建造物#ポートレート #風景 #人物

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商品のサイズニコンFマウント
商品の状態目立った傷や汚れなし

都内で Nikon ニコン NIKKOR-P.C Sマウント F2.5 10.5cm レンズ(単焦点)

46分钟前

都内で Nikon ニコン NIKKOR-P.C Sマウント F2.5 10.5cm レンズ(単焦点)

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出品者

73e21dcb40

 2001

本人確認済
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コメント (6)

73e21dcb40
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