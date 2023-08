正規品

美品 ティファニー 1531 ナローリング 7号 1837 t&co シルバー

サイズ:55

【K18WG】0.08Ctダイヤモンドリング 2.8g ホワイトゴールド レトロ

内径17.35mm

ロードライトガーネットの指輪

スワロフスキーのサイズ表では日本の13-15号となっていました。

K18 ダイヤ 1.01カラット リング



ダイヤモンド ゴールド Vリング 伊勢丹

$190で購入して週2ほどで半年間使用していました。

専用JC130★高級 特大赤珊瑚9.14ct ダイヤ ptリング ソーテ付

目立たない所に小さな欠けが1点あります(画像7枚目の矢印の先)

k18WG 天然 ダイヤ 0.10ct ガーネット アイオライト マルチ リング

その他目立つような傷、欠けはみられませんでしたがシルバーの部分は細かな傷があります。

豚りんご様 クロスデザインリング 一粒 大粒V字リングおまとめ Pt900

外箱、内箱もありますがシミになっていたり折り目が付いていたりしています。

美品 タサキ 田崎真珠 Pt900 ダイヤ0.41(F-VS1) リング 指輪



K24純金3連ストレッチフリーサイズリング

お色の正式名称はパープルベルベットだったと思います。

【新品仕上げ済】ティファニー チェーンリング 日本サイズ16 USsize8

ラベンダーのような薄紫ではなく濃い目の青紫でとても好きな色でした。

TIFFANY&Xo. ティファニー フラットバンドリング Pt950 12.5

色にこだわって購入したので日本ではあまり見かけず希少かと思います。

BELLESIORA K18 0.42ct ダイヤハーフエタニティリング 11号



ティファニー ハーフエタニティリング

好きで購入したものの、思ったよりおおぶりでキラキラして存在感があるのであまり使用する機会が無く手放す事にしました。

ete K10YG レイヤード トライアングル ブラウン ダイヤ リング 11号

大切にしていただける方にお譲りしたいのでお値下げ不可とさせて頂きます。

新品♪キュートなリボンモチーフリング【フェラガモ】ヴァラ リング



E様 専用

しっかりと梱包し、ゆうパケットプラスにて発送予定です。

K18 刻印 リング 8号

箱不要であれば300円引き→ゆうパケットポストに変更できます。その際は購入前に箱不要とコメントお願い致します。

サファイア ダイヤモンド プラチナ リング



値下げ!ルイヴィトン ジュエリー リング 指輪

中古品になりますので御理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致します。

【最終値下げ】ミニラブリング 8号



△LOUIS VUITTON ルイヴィトン リング バーグナノグラム おすすめ



Jewel closet by L&Co.K10ダイヤ ニュアンスラインリング

Nirvana

Tiffany and co. リング パロマ ピカソ

purple

サイズ11 美品 リング

violet

bizarre ビザール のリング★中古品【ヴィンテージ】

Ring

国産ベビーアコヤパール 18Kリング



お値下げ!18K アンティークオパールリング

カラー···パープル

アクアマリン 大粒 リング プラチナ ダイヤ

バイオレット

商品の情報 ブランド スワロフスキー 商品の状態 傷や汚れあり

正規品サイズ:55内径17.35mmスワロフスキーのサイズ表では日本の13-15号となっていました。$190で購入して週2ほどで半年間使用していました。目立たない所に小さな欠けが1点あります(画像7枚目の矢印の先)その他目立つような傷、欠けはみられませんでしたがシルバーの部分は細かな傷があります。外箱、内箱もありますがシミになっていたり折り目が付いていたりしています。お色の正式名称はパープルベルベットだったと思います。ラベンダーのような薄紫ではなく濃い目の青紫でとても好きな色でした。色にこだわって購入したので日本ではあまり見かけず希少かと思います。好きで購入したものの、思ったよりおおぶりでキラキラして存在感があるのであまり使用する機会が無く手放す事にしました。大切にしていただける方にお譲りしたいのでお値下げ不可とさせて頂きます。しっかりと梱包し、ゆうパケットプラスにて発送予定です。箱不要であれば300円引き→ゆうパケットポストに変更できます。その際は購入前に箱不要とコメントお願い致します。中古品になりますので御理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致します。NirvanapurplevioletRingカラー···パープルバイオレット

商品の情報 ブランド スワロフスキー 商品の状態 傷や汚れあり

グリーンガーネット 0.877ct ダイヤモンド プラチナ ダイヤ リング 指輪純金 K24 愛の指輪 リング 指輪 カップルペアリング 999 24金2DM6 MIKIMOTO ミキモト 指輪 リング K18 パール ルビーK 18金サファイアダイヤリング中古14号ヴァンドーム青山 リングお値下げ!pt900 ダイヤ・サファイアリング お色濃いです! 美品【ブラックオパール/ダイヤ】 リング 12号 K18WG 天然石 アンティーク【新品同様】ティファニーセッティグ ダイヤモンド0.49ct Tiffanyルイヴィトン M62864 エセンシャルV ストラス リング 指輪アナスイ 干支 ウサギモチーフリング 新品未使用