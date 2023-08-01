【税込】 ZARA HOME オーク　コーヒーテーブル センターテーブル

特徴···要組立

アンティーク テーブル 机 カフェテーブル レトロ

テイスト···北欧風

ACTUS アクタス 美品 モダンセンターテーブル

利用人数···2人向け

板厚 耳付き クス 縮杢 一枚板

天板の形状···角型

【引き取り限定】木目調スクエアテーブル 80×80

天板の素材···木

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状態…写真からご確認お願いします

センターテーブル（オーダー商品）【手渡しのみ】

使用期間…2ヶ月

センターテーブル/ローテーブル モリタインテリア工業 ホワイト

縦横高さ…60×70×43

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一枚板アイアン脚

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商品の情報 ブランド アクタス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

特徴···要組立テイスト···北欧風利用人数···2人向け天板の形状···角型天板の素材···木ZARA HOME オーク コーヒーテーブル状態…写真からご確認お願いします使用期間…2ヶ月縦横高さ…60×70×43韓国インテリア BUYMAH&Mhomevamirogreザラホームスクエアウッド

商品の情報 ブランド アクタス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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