人気 CRAVITY ヒョンジュン　ユニコン　トレカ K-POP/アジア

CRAVITY UNI-CON

IVE ウォニョン WAVE オフラインイベント 会場限定 トレカ 12点

ユニコンチケット購入者限定トレカ

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ヒョンジュン

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7月に韓国で行われたuniverse主催コンサートの来場者限定トレカです。

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韓国製品のためわずかに初期キズがある場合がございます。

BOYNEXTDOOR イハン サノク トレカ

素人保管のため神経質な方はお控えください。

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防水、厚紙補強にて発送致します。

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硬質ケース＋111円で対応可能です。

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CRAVITY クレビティ セリム アレン ジョンモ ウビン ウォンジン ミニ ヒョンジュン テヨン ソンミン コンサート トレカ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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