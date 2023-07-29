【オープニング 大放出セール】 別注 UMBRO SS GAME SHIRTS/シャツ あいみょん 新品タグ付き Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

■BEAUTY&YOUTH別注アイテム■

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イギリス マンチェスターで生まれたフットボールブランド＜UMBRO＞との初のコラボレーション

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フットボールユニフォームを都会的にアレンジした別注アイテムです。

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スポーティ過ぎず、普段着使いしやすいデザインと生地感がポイントのカットソー。

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UMBROの母国であるイングランド代表からインスピレーションを受けたカラーリングで仕上げています。

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襟部分にはライン入りのリブを使用し、デザインアクセントに。

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【悶絶】 STARBOY STARLORD VINTAGE 1995年

＜UMBRO（アンブロ）＞

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イギリス マンチェスターで生まれたフットボールブランド。

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アンブロは、スポーツ・テイラーリングの伝統と現代のフットボールカルチャーを結びつけ、性能とデザイン性が調和した時代を象徴するフットボールウェア、スパイク、エキップメントを生み出してきました。

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【新品】OFF-WHITE オフホワイト 21SS

カラー···ホワイト

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袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンブロ 商品の状態 新品、未使用

■BEAUTY&YOUTH別注アイテム■イギリス マンチェスターで生まれたフットボールブランド＜UMBRO＞との初のコラボレーションフットボールユニフォームを都会的にアレンジした別注アイテムです。スポーティ過ぎず、普段着使いしやすいデザインと生地感がポイントのカットソー。UMBROの母国であるイングランド代表からインスピレーションを受けたカラーリングで仕上げています。襟部分にはライン入りのリブを使用し、デザインアクセントに。＜UMBRO（アンブロ）＞イギリス マンチェスターで生まれたフットボールブランド。アンブロは、スポーツ・テイラーリングの伝統と現代のフットボールカルチャーを結びつけ、性能とデザイン性が調和した時代を象徴するフットボールウェア、スパイク、エキップメントを生み出してきました。あいみょんさん着用品 愛の花MVカラー···ホワイト袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンブロ 商品の状態 新品、未使用

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