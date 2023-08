【特別セール品】 【レア】official髭男dism 2017グッズ　バスタオル ミュージシャン

この度、髭男グッズを手放すことにしました。

one-man tour 2017 グッズ

実際の商品は写真3.4.5です。

鮮やかなブルーのバスタオルです。

白のロゴが映えます。

スナップボタン付きです(写真4)

タグ(写真5)

【注】

自宅保管品です。ご理解ある方お願い致します。

目立った傷みはありません。

よくみると薄く汚れございました。出品のためエマールでホームクリーニングしましたが、表側の色落ちが心配なのでこれ以上の洗濯は致しません。気になる方は再度洗ってくださる様お願い致します。

#髭男

#バスタオル

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

