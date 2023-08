この度は当方出品物をご閲覧いただきありがとうございます!

◉商品について

リーバイスの珍品の出品です。

イタリア製のもので、ギャランティー?というレーベルのものになります。

製造は90年となっております。

また135周年の記載があることから記念モデルかとは思います。

内タグやバックにはサドルマンタグがあるものです。

詳しい方ぜひ教えてください。

------------------------------------------------------

◉サイズ ・実寸

サイズ

W33

実寸(cm)

ウエスト 82

全長 117

股下 88

裾幅 21

※素人採寸になりますので、若干の計測ミスはあるかと思います。

ご了承おねがいします。

--------------------------------------------

----------

◉コンディション

デッドストックの状態です

------------------------------------------------------

◉最後に

当方もフォロー割引始めました!

★〜5000円 300円OFF

★〜10000円 500円OFF

★10000円〜 1000円OFF

大変お手間なんですが、ご購入前にフォロー後一言いただければ幸いです!

基本的に出品物もぶれることないかと思うので、よければ下記から当方アイテムの出品物見てみてください!

下記が当ページの出品物となっております!

#reuse_circus_出品物

カテゴリ別では下記となります!

#reuse_circus_ボトム

#reuse_circus_デニム

#reuse_circus_古着

カラー···ブルー

丈···フルレングス

シルエット···ストレート

デニム加工···ウォッシュド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 未使用に近い

